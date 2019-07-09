Липецк, , 16:10 — REGNUM

Аграрии Липецкой области приступили к уборке урожая. Как сообщило региональное управление сельского хозяйства, уборочную кампанию начали шесть районов.

Собрано 12,5 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 3,6 тыс. гектаров. Средняя урожайность составляет около 35 центнеров с гектара, в Тербунском и Усманском районах — 40 центнеров с гектара.

В 2019 году различными культурами в регионе занято более 1,3 млн гектаров. Из них 380 тыс. — это озимые культуры, 395 тыс. — яровые зерновые. Площадь под техническими культурами составила 454 тыс. гектаров, для кормовых отведено 66 тыс. гектаров.

«У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами. Уверен, что в этом году они подтвердят и превзойдут свои высокие достижения, обеспечив хлебом и свой регион, и другие субъекты и государства. Главное сейчас, чтобы погода не подвела», — считает врио главы региона Игорь Артамонов.