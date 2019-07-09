Пекин, , 16:03 — REGNUM

Китай повышает розничные цены на бензин и дизельное топливо начиная с 9 июля, сообщили в Национальной комиссии развития и реформы (NDRC), передает 9 июля агентство Синьхуа.

Как отметил главный китайский орган государственного планирования, международные цены на нефть выросли, в связи с чем повысятся и розничные цены на бензин и дизельное топливо на 150 юаней (около $22) и 140 юаней за тонну соответственно.

В рамках действующего в настоящее время в Китае механизма образования цен на топливо, при изменении мировой цены на нефть на более чем 50 юаней за тонну в ту или иную сторону и при стабильном её сохранении в таком положении на срок не менее десяти рабочих дней, меняются и розничные цены на топливо.