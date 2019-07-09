Москва, , 16:03 — REGNUM

Депутаты Госдумы могли бы поручить Счетной палате заниматься мониторингом заморозки цен на бензин, а также контролем использования бюджетных средств нефтяными компаниями. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе обсуждения ежегодного отчета Счетной палаты о работе в 2018 году.

В частности, отметил он, завтра, 10 июля, депутаты Госдумы планировали обсудить меры по заморозке цен на бензин.

«Завтра мы будем здесь, в Госдуме, обсуждать постановление правительства по тому, что необходимо сделать по соглашению с нефтяными компаниями… для того, чтобы удержать цены на бензин. Может быть, давайте завтра посмотрим и примем постановление Госдумы, в котором поручим Счетной палате осуществлять мониторинг?» — предложил Макаров.

По его словам, речь идет не только о контроле стоимости бензина, но и контроле нефтяных компаний.

«Причем (осуществлять) как мониторинг эффективности того механизма, который предложило правительство, так и мониторинг того, как использует это нефтяные компании. Ведь нефтяные компании получают в результате бюджетные средства, средства Фонда национального благосостояния. Если это так, то это предмет для проверки Счетной палатой», — отметил Макаров.