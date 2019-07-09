Ростов-на-Дону, , 16:01 — REGNUM

Туристам из Ростовской области вместо Грузии предлагают посетить Кипр, Турцию, Грецию, Армению и курорты России. При этом представители донских туристических агентств уверены, что от схлынувшего потока путешественников пострадает экономика Тбилиси.

«Не могу сказать, что на нашей компании сильно отразится этот запрет. Грузия как направление и раньше теряла свои позиции. Многие уже побывали там, всё посмотрели, попробовали и теперь путешествуют «своим ходом», не через турфирмы», — приводит в пример мнение директора по развитию компании «Руссо Туристо» Андрея Якубова издание РБК.

Приостановка полётов в Грузию может отразиться на жителях лишь отдалённых регионов России, так как жителям юга страны легче добраться в эту страну, например, на личном автомобиле.

«На самом деле от ограничений больше страдают в Грузии. Те, кто там работал в туризме, сейчас несут большие убытки: арендодатели, представители ресторанного и отельного бизнеса. Мы как турфирма можем заниматься перенаправлением наших клиентов, а они могут работать с теми, кто к ним приехал», — цитирует издание директора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна.

Взамен Грузии туристам компания предлагает Кипр, Турцию, Грецию, Армению и российские курорты.

Ранее авиакомпания «Победа» с 8 июля отменила все рейсы в Батуми и Тбилиси из Екатеринбурга, Перми, Казани и Ростова-на-Дону. Билеты аннулированы, осуществлён возврат средств.

ИА REGNUM ранее сообщало, что туристы, планировавшие отдых в Грузии, делают выбор в пользу альтернативных вариантов. Об этом заявил PR-директор Aviasales Янис Дзенис. По его словам, на фоне снижения интереса к Грузии увеличилось количество бронирований и поисковых запросов в Сочи и Крым. Бенефициаром в данной ситуации является и Турция.

Генеральный директор агрегатора Biletix Игорь Константинов сообщил о том, что объём бронирования авиабилетов из России в Грузию сократился почти на треть — на 29,5%.