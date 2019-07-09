Ереван, , 15:59 — REGNUM

Комитет государственных доходов Армении с июня этого года начал применять жесткие методы в отношении тех представителей шоу-бизнеса, которые скрывают доходы и не декларируют их. Об этом на пресс-конференции, сегодня, 9 июля, сказал председатель комитета по госдоходам Армении Давид Ананян.

Председатель комитета по госдоходам Армении Давид Ананян «Чтобы эти жесткие действия были адресными, мы оцениваем поведение каждого певца и приглашаем каждого певца на обсуждения в КГД. В личном письме указываются конкретные факты об их участии в мероприятиях, от которых ожидаемые нами доходы не были задекларированы».

На вопрос, что предполагают эти жесткие методы, председатель КГД ответил: «Думаю, что певцу, имеющему звание заслуженного артиста, когда он получает индивидуальное письмо и, по сути, ему предъявляется явное обвинение в том, что, например, в результате осуществления такого-то прошлогоднего мероприятия или чего-то другого, вы никак не задекларировали свои доходы в качестве налогоплательщика, более жесткого администрирования я не представляю. Для обладателя звания заслуженного артиста это письмо-самый жесткий карательный документ».

Ананян подчеркнул, что среди представителей сегодняшнего шоу-бизнеса есть много законопослушных певцов и певиц, просто есть проблема формирования культуры.