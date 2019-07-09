Улан-Батор, , 15:59 — REGNUM

Правительство Монголии пролонгировало решение о запрете экспорта соколов-балобанов на 5 лет, об этом сообщила пресс-служба правительства.

Продажа соколов-балобанов была запрещена в 2013 году. Министерство окружающей среды и туризма активно принимало меры по предотвращению незаконного вывоза птиц, а также их гибели. Монгольские чиновники улучшили контроль и реализовали программу, направленную на исследование популяции птиц, их перемещений и изменений кормовой базы.

В результате численность балобанов за 8 лет выросла с 6800 до 10 380.

Отметим, что количество балобанов в мире постепенно уменьшается, по оценкам биологов с 1992 по 2013 годы общемировая популяция сократилась на 47%. С целью защиты редкой птицы, правительство Монголии в 2012 году присвоило балобану статус национальной птицы.