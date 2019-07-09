Москва, , 15:57 — REGNUM

В целом на рынке нефти вторую неделю подряд наблюдается консолидация, вблизи уровней $63-$64 за баррель. Нейтральная динамика обусловлена опасениями инвесторов относительно замедления роста мирового спроса на нефть и обострением напряженности на Ближнем Востоке, заявил корреспонденту ИА REGNUMведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

«Тем не менее, сложившуюся «идиллию» уже на этой неделе может нарушить ряд статистики, а также отчетов, которые будут публиковаться. Особое внимание стоит обратить на релизы ОПЕК и МЭА, а также на отчет по отраслевым данным от API и минэнерго США», — отметил эксперт.

Кроме того, 10 июля будут опубликованы данные по инфляции в США, а также минутки FOMC. Учитывая место США в мировой экономике, позитив или наоборот пессимизм от статистики может повлиять на динамику нефтяных котировок.

«Краткосрочно нефть Brent остается в восходящем тренде, общая картина не изменена. В рамках тренда первая цель — $66,85 за баррель. В свою очередь, слом краткосрочной тенденции будет означать падение котировок ниже уровня $62,09 за баррель», — предполагает Исмаилов.

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