Екатеринбург, , 15:50 — REGNUM

Всё более ускоряющаяся технологическая трансформация радикально меняет облик целых регионов, индустрий, принципы производства, бизнес-моделей, системы искусственного интеллекта, 3D-печать, другие разработки, оказывают колоссальное воздействие на эффективность управления и производительность труда. Об этом на саммите GMIS-2019 заявил 9 июля президент России Владимир Путин.

«Казалось бы, вот она — новая промышленность без труб и телефонов. то постиндустриальное общество, свободное от экологических рисков, о котором так мечтали и так грезили футурологи XX века. Однако надежды на то, что сами по себе новые технологии спасут планету от возрастающего антропогенного влияния, нагрузки, во многом оказались иллюзией», — сказал президент.

«Деградация природы и климата продолжается. И всё острее даёт о себе знать засухами, пожарами и природными катаклизмами. Кстати говоря, мы, в России, чувствуем это наиболее остро», — добавил Владимир Путин.