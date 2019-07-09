Шанхай, Китай, , 15:49 — REGNUM

В общей сложности 218,2 млн тонн груза было перевезено посредством Дацинской железной дороги, одного из ключевых угольных артерий севера Китая за первую половину 2019 года, что на 3,16% меньше, чем за тот же период годом ранее, сообщает 9 июля агентство Синьхуа.

Как сообщил местный железнодорожный оператор Daqin Railway Co., Ltd., в июне по железной дороге было перевезено 35,82 млн тонн груза, что в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 7,78% ниже.

Кроме того, в июне в среднем 82,9 тяжеловесных поезда ежедневно проходили по железной дороге длиной 653 км, связывающей город Датун в богатой углем провинции Шаньси и портом Циндао в провинции Хэбэй.

Отметим, что Дацинская железная дорога соединяет провинцию Шаньси и другие богатые углем регионы Китая, включая провинцию Шэньси и запад Внутренней Монголии с морским торговым портом Циндао, откуда он затем идет в районе Дельты Янцзы и Дельты Чжуцзян на востоке страны.