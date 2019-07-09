Сеул, , 16:07 — REGNUM

В первой половине 2019 года поток пассажиров южнокорейских аэропортов, за исключением международного аэропорта Инчхон, достиг самого высокого показателя. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании Korea Airports Corporation.

Согласно опубликованным данным, в период с января по июнь 2019 года пассажиропоток 14 аэропортов страны составил 42,66 млн человек, что на 4,1% больше по сравнению с 2018 годом.

Известно, что аэропорт Чхонджу посетило 1,48 млн человек, что на 25,9% больше, чем годом ранее, пассажиропоток международного аэропорта Тэгу также увеличился на 24,7%, до 2,47 млн человек.

С другой стороны, пассажиропоток в международном аэропорту Янян сократился на 43,3%, до 13 тыс. человек. В 2018 году пассажиропоток международного аэропорта Янян увеличился благодаря проведению зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Известно, что наибольший пассажиропоток был зафиксирован в международном аэропорту Чеджу. В первом полугодии 2019 года аэропорт посетило 15,10 млн человек, что на 3,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пассажиропоток международного аэропорта Кимпхо составил 12,4 млн человек, международного аэропорта Кимхэ — 8,67 млн человек.