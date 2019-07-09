Москва, , 15:48 — REGNUM

Снижение финансовой самостоятельности субъектов РФ приводит к снижению эффективности региональных бюджетов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.

«С одной стороны, межбюджетные трансферты выросли на 14%. С другой стороны — сократились дотации на сбалансированность. Прежде всего — существенное снижение, на 44,9%, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности. Получилось, у регионов уменьшились ресурсы, которыми он сам собственно распоряжается. Увеличились связанные субсидии», — заявил Кудрин.

«Конечно, такое уменьшение самостоятельности мешает гибкости работы субъектов и, в общем, не всегда приводит к эффективности, а иногда (приводит) и к искажению мотивации и стимулов», — отметил он.

На этом фоне проблематично выполнение регионами и ряда национальных проектов, указал глава Счётной палаты.

«Около 40−50 соглашений с федеральными органами исполнительной власти требуется от каждого субъекта по исполнению соответствующих национальных проектов. Больше 4 тыс. соглашений с регионами заключают федеральные органы исполнительной власти», — указал Кудрин.

«Зачастую субъекты берут на себя обязательства несколько непосильные для них. В рамках анализа нацпроекта «Жильё и городская среда» нами был проведён опрос реальных потребностей регионов как в жилье, так и в ресурсах на их реализацию. Лишь 11% регионов считают возможным достижением установленных целей, 15% регионов считают значения показателей недостижимыми, 38% отмечают риски недостижения», — отметил он.