Сан-Франциско, США, , 15:45 — REGNUM

Создатель криптовалюты TRON Джастин Сан объявил о том, что пользователи µTorrent Classic в рамках программы BitTorrent Speed смогут зарабатывать токены за раздачу файлов. Пресс-релиз, посвященный запуску платформы, был опубликован 8 июля на портале Yahoo! Finance.

Отмечается, что эта возможность появится после того, как в новые версии µTorrent Classic будет внедрено соответствующее ПО. Сан отметил в пресс-релизе, что с запуском стартапа BitTorrent Speed произошла интеграция сети TRON и BitTorrent.

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Напомним, компания BitTorrent была продана Джастину Сану в июне 2018 года. Команда, занимавшаяся разработкой протокола, впоследствии переехала в офис TRON, расположенный в Сан-Франциско.

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