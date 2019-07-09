Москва, , 15:42 — REGNUM

В Московском урбанистическом форуме — Moscow Urban Forum-2019 — приняли участие представители 69 стран, сообщается на портале мэра столицы.

Главная тема форума — «Качество жизни. Проекты, меняющие города». Участники обсудили проекты и инициативы, которые помогут улучшить жизнь жителей мегаполисов.

В рамках деловой программы урбанфорума прошло 76 мероприятий — дискуссий, круглых столов, презентаций. В них приняли участие более 8500 человек.

На урбанфоруме работали 840 журналистов, представлявшие 238 российских и зарубежных СМИ. Выступили 298 спикеров.

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Как сообщало ИА REGNUM, IX Московский урбанистический форум (МУФ) проходил с 4 по 7 июля в концертном зале «Зарядье». в Москве. Впервые в рамках МУФ состоялся форум «Мой район».

Подробнее: Впервые в Москве пройдёт форум «Мой район»