Москва, 9 июля 2019, 15:42 — REGNUM
В Московском урбанистическом форуме — Moscow Urban Forum-2019 — приняли участие представители 69 стран, сообщается на портале мэра столицы.
Главная тема форума — «Качество жизни. Проекты, меняющие города». Участники обсудили проекты и инициативы, которые помогут улучшить жизнь жителей мегаполисов.
В рамках деловой программы урбанфорума прошло 76 мероприятий — дискуссий, круглых столов, презентаций. В них приняли участие более 8500 человек.
На урбанфоруме работали 840 журналистов, представлявшие 238 российских и зарубежных СМИ. Выступили 298 спикеров.
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Как сообщало ИА REGNUM, IX Московский урбанистический форум (МУФ) проходил с 4 по 7 июля в концертном зале «Зарядье». в Москве. Впервые в рамках МУФ состоялся форум «Мой район».
Подробнее: Впервые в Москве пройдёт форум «Мой район»