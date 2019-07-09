Москва, , 15:37 — REGNUM

Срок ожидания жилья совершеннолетними сиротами нередко достигает десяти и более лет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.

«Сегодня 168 тыс. совершеннолетних сирот имеет право на жильё, но не получили его. Причём ожидание превышает десять и более лет», — заявил Кудрин.

Он подчеркнул, что за сложившуюся ситуацию несут ответственность отнюдь не только субъекты РФ — у них зачастую не хватает ресурсов для решения таких проблем. Поэтому вопрос должен решаться на федеральном уровне, отметил глава Счётной палаты.

«К сожалению, ситуация плачевная. Многие решения можно получить теперь только по решению судов. Это, по сути, меняет очерёдность получения. Сегодня нужны системные меры», — добавил Кудрин.