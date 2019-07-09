Симферополь, , 15:30 — REGNUM

В покупке феодосийской нефтебазы, из которой власти Крыма планируют сделать «Морской нефтяной терминал», заинтересованы три крупных инвестора. Об этом 9 июля журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Есть три заявителя, которые хотят поучаствовать в этих процедурах… Покупатели большие, эффективные, которые на рынке известны — названия их, с учётом нашей «санкционности», я не озвучиваю. Мы хотим, чтобы появился частный игрок, который сможет эту нефтебазу оживить и обеспечить транзит нефтепродуктов не только в сторону Крыма, но и в общем перегрузку на другие регионы РФ, а возможно и за рубеж», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Крыма приняло решение учредить АО «Морской нефтяной терминал» на базе феодосийской нефтебазы, которая ранее входила в состав госпредприятия «Черноморнефтегаз». В дальнейшем власти республики намерены найти инвестора для модернизации предприятия.

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