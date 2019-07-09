Симферополь, 9 июля 2019, 15:30 — REGNUM
В покупке феодосийской нефтебазы, из которой власти Крыма планируют сделать «Морской нефтяной терминал», заинтересованы три крупных инвестора. Об этом 9 июля журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Крыма приняло решение учредить АО «Морской нефтяной терминал» на базе феодосийской нефтебазы, которая ранее входила в состав госпредприятия «Черноморнефтегаз». В дальнейшем власти республики намерены найти инвестора для модернизации предприятия.
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