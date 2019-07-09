Москва, , 15:30 — REGNUM

Изучение ситуации с незавершённым строительством в регионах России станет одним из приоритетных направлений деятельности Счётной палаты. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.

«Теперь мы по всей стране проводим анализ ситуации с незавершённым строительством, и это станет одним из приоритетов», — заявил Кудрин.

По его словам, результаты проверки незавершённого строительства в Северо-Кавказском федеральном округе особенно печальны. Было установлено более 4 тыс. объектов незавершённого строительства с вложением более 100 млрд рублей.

Причём строительство 1178 объектов было начало более восьми лет назад.

«Нужно усилить ответственность за остановку объекта и, по сути, омертвление, потерю тех средств, которые на него тратились», — подчеркнул глава Счётной палаты.