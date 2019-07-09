Москва, , 15:28 — REGNUM

В Москве для строительство домов по реновации с начала 2019 года подобрана 21 стартовая площадка, сообщается на портале мэра столицы.

Площадки для строительства находятся в 16 московских районах в семи административных округах Москвы.

Всего с начала реализации программы (с 2017 года) подобрано 329 площадок для строительства жилых домов. Поиск новых площадок на территории столицы продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время из 68 старых домов переезжают более 12 тыс. человек. Для переселения москвичей — участников реновации построено 37 новых домов. К 2021 году планируется переезд в новые квартиры около 30 тыс. человек.

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