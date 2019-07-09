Бишкек, , 15:27 — REGNUM

На строительство 15 школ и дополнительных школьных корпусов в Чуйской области, а также в городах Бишкек и Ош выделено 799,3 млн сомов (около 731,1 млн рублей) со специального счета по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.

Власти республики утвердили перечень финансируемых образовательных учреждений на 2019 год и увеличили сумму средств по статье «Капитальные вложения», финансируемых из республиканского бюджета.

В первоначальный список уже вошли 7 столичных и одна ошская школа, а также школа им. Айтматова в селе Новопавловка, Новопавловская средняя школа, Атбашинская средняя школа, Орокская средняя школа, школа в Нижней-Ала-Арче, школа им. Актанова в селе Кашка-Суу и школа им. Баранова в селе Новопокровка.

ИА REGNUM напоминает, что 3 июля 2018 года в Киргизии был открыт единый депозитный счет, на который правоохранительные органы переводят деньги, поступающие от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях.

Затем большая часть этих денег возвращается в бюджет, а остальное киргизстанские власти отдают антикоррупционным ведомствам, вернувшим эти средства государству — для стимулирования их деятельности.

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