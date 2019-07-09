Нур-Султан, , 15:30 — REGNUM

Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане по итогам июля 2019 года составило 29 543, что на 7,4% больше, чем в мае. Об это сообщили 9 июля в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

В Алма-Ате в июле заключено 4 442 сделки купли-продажи, в Нур-Султане — 4 038 сделок, в Карагандинской области — 3300, Восточно-Казахстанской области — 2 612, Алма-Атинской области — 1 998.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам апреля 2019 года количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане составило 28 189, что на 47,3% больше, чем в марте 2018 года. Лидером по количеству сделок в марте также была Алма-Ата.

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