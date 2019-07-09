Бишкек, , 15:25 — REGNUM

Общая сумма государственного долга Киргизии составляет свыше $4 млрд 453,8 млн (около 284,5 млрд рублей) или 51,4% к ВВП страны, пишет пресс-служба министерства финансов.

Из них на внешний долг приходится $3 млрд 783 млн (241,6 млрд рублей) или 43,7% ВВП, а на внутренний долг — свыше $670,8 млн (более 43,3 млрд рублей) или 7,7% ВВП.

Больше всего денег республика задолжала Экспортно-импортному банку Китая — около $1 млрд 701,5 млн (около 108,7 млрд рублей) или почти 45% от общей суммы внешнего долга республики.

Также минфин сообщает о том, что в период с января по май 2019 года из бюджета на обслуживание госдолга направлено свыше 10 млрд 684,2 млн сомов (около 9,8 млрд рублей).

В том числе, на выплаты по государственному внешнему долгу — более 5 млрд 627,8 млн сомов (более 5,1 млрд рублей) и по государственному внутреннему долгу — более 5 млрд 56,4 млн сомов (более 4,6 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году правительство Киргизии потратило на выплаты по государственному долгу свыше 21,9 млрд рублей. Из этой суммы на покрытие основных долговых обязательств направлено около 15,4 млрд рублей, а на выплату процентов — более 6,5 млрд рублей.

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