Сеул, , 15:29 — REGNUM

Представители Корейского научно-исследовательского института по атомной энергии подписали меморандум о взаимопонимании с представителями Национальной Академии наук Белоруссии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей научно-исследовательского института.

По их словам, учреждения Южной Кореи и Белоруссии планируют сотрудничать в области утилизации ядерных объектов и восстановлении земель в Минске.

В 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС в Восточной Европе было заражено более 20% земель. Известно, что ранее, представители двух стран приняли участие в корейско-белорусском форуме сотрудничества, во время которого обсудили ситуацию, технологии и совместный план действий.

По предварительным данным, специалисты планирую привлечь к сотрудничеству представителей Казахстана, Украины и Узбекистана.