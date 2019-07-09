Москва, , 15:26 — REGNUM

По итогам первых пяти месяцев 2019 года самой покупаемой машиной в возрасте до трёх лет на российском вторичном авторынке стала корейская KIA Rio. Об этом 9 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего с января по май этого года российские автолюбители приобрели 10 075 Rio с пробегом 2016−2018 годов выпуска.

Вторую строчку по количеству перепродаж машин в возрасте до трёх лет занимает Lada Granta. За отчётный период их было продано 9319 единиц. Тройку лидеров замыкает Hyundai Solaris с результатом 8570 единиц.

Четвертое и пятое места заняли соответственно Lada Vesta (7864 ед.) и седан Toyota Camry (6496 ед.).

Также в рейтинг самых популярных «трёхлеток» вошли Lada Largus (5463 ед.), седан Volkswagen Polo (5311 ед.), отечественный внедорожник Lada 4×4 (3658 ед.), седан Lada Priora (3561 ед.) и французский кроссовер Renault Duster (2979 ед.).

Читайте также: Названы самые покупаемые авто в России стоимостью в 2 млн рублей