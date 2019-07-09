Мбале, Уганда, , 15:45 — REGNUM

Китайский промышленный парк «Sino-Mbale» площадью 619 акров (около 250 гектаров) в воскресенье, 7 июля, был официально открыт в районе Мбале в Уганде, передает Daily Monitor Uganda.

Заместитель генерального директора индустриального парка Мбале Шон Ли, открывая промышленную зону, сказал, что в этом году начнут работать шесть заводов. Ожидается, что это предоставит возможности трудоустройства для 2000 человек.

«В настоящее время у нас есть три завода, которые уже готовы к запуску, включая производство освещения, ламп, стирального порошка, проводов и кабелей», — сказал он, объяснив, что в настоящее время на работу были приняты 600 человек.

Парк, разработанный Tian Tang Group, был заказан в прошлом году президентом Уганды Йовери Мусевени в рамках программы индустриализации, в ходе которой будет создано 22 индустриальных парка.

Ожидается, что китайские компании получат возможность инвестировать в Уганду и создадут для общества более 15 000 рабочих мест.

Официальное открытие парка состоялось после визита президента Мусевени в китайскую провинцию Хунань с намерением привлечь инвесторов.