Мбале, Уганда, 9 июля 2019, 15:45 — REGNUM
Китайский промышленный парк «Sino-Mbale» площадью 619 акров (около 250 гектаров) в воскресенье, 7 июля, был официально открыт в районе Мбале в Уганде, передает Daily Monitor Uganda.
Заместитель генерального директора индустриального парка Мбале Шон Ли, открывая промышленную зону, сказал, что в этом году начнут работать шесть заводов. Ожидается, что это предоставит возможности трудоустройства для 2000 человек.
«В настоящее время у нас есть три завода, которые уже готовы к запуску, включая производство освещения, ламп, стирального порошка, проводов и кабелей», — сказал он, объяснив, что в настоящее время на работу были приняты 600 человек.
Парк, разработанный Tian Tang Group, был заказан в прошлом году президентом Уганды Йовери Мусевени в рамках программы индустриализации, в ходе которой будет создано 22 индустриальных парка.
Ожидается, что китайские компании получат возможность инвестировать в Уганду и создадут для общества более 15 000 рабочих мест.
Официальное открытие парка состоялось после визита президента Мусевени в китайскую провинцию Хунань с намерением привлечь инвесторов.