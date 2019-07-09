Москва, 9 июля 2019, 15:13 — REGNUM
Инфляция в России недаром стала основным таргетом денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ. Этот показатель впитывает и отражает тенденции развития национальной экономики, принимается в качестве ориентира для стратегических и тактических макроэкономических решений, заявила корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.
По ее словам, потребителями июньская дезинфляция может быть воспринята как позитив. Однако по существу нулевой или околонулевой уровень инфляции является предвестником дефляции, а это уже — путь к стагнации и рецессии.
Недаром сегодня одним из основных векторов экономической политики многих государств является разгон инфляции. Судя по целевым показателям уровня инфляции ДКП, Банк России нацелен также на подобные действия.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, инфляция в России в июне замедлилась до нуля. Это произошло впервые с 1991 года.
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