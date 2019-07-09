Москва, , 15:13 — REGNUM

Инфляция в России недаром стала основным таргетом денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ. Этот показатель впитывает и отражает тенденции развития национальной экономики, принимается в качестве ориентира для стратегических и тактических макроэкономических решений, заявила корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

«Относительную стабильность инфляции последних лет в РФ, ее приближение к уровню инфляции развитых государств можно считать заслугой мегарегулятора. Хотя не стоит забывать и то, что точкой отсчета была весьма высокая база — инфляция 2014−2015 гг. (11,36 и 12,9% соответственно), когда инфляция в результате подпрыгнула практически вдвое по сравнению с предыдущими годами», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, потребителями июньская дезинфляция может быть воспринята как позитив. Однако по существу нулевой или околонулевой уровень инфляции является предвестником дефляции, а это уже — путь к стагнации и рецессии.

Недаром сегодня одним из основных векторов экономической политики многих государств является разгон инфляции. Судя по целевым показателям уровня инфляции ДКП, Банк России нацелен также на подобные действия.

«До сих пор волатильность потребительских цен в России определяется главным образом сезонностью и издержками производства, обусловленными политикой понижения валютного курса рубля и структурными дисбалансами экономики.

Динамика реальных располагаемых доходов населения пока работает против и, скорее всего, относится к негативным факторам июньской инфляции», — высказала свое мнение Воронкова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, инфляция в России в июне замедлилась до нуля. Это произошло впервые с 1991 года.

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