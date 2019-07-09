Ростов-на-Дону, , 15:08 — REGNUM

Праздничный фейерверк на Театральной площади Ростова-на-Дону оценён в 1 млн рублей. Такую сумму чиновники решили выделить из городской казны в честь юбилея донской столицы, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документацию, размещённую на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, указанному в документации на портале госзакупок, продолжительность салюта составит не менее десяти минут. За это время в воздух будет запущено 100 различных видов фейерверка.

Напомним, в 2017 году в День города ночное небо над Театральной площадью в Ростове-на-Дону озарил фейерверк стоимостью 700 тыс. рублей. Его продолжительность составила девять минут.

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ИА REGNUM ранее сообщало, что в текущем году Ростову-на-Дону исполняется 270 лет. Основная часть праздничных мероприятий состоится с 12 по 15 сентября. На украшение донской столицы к юбилею выделено 23,5 млн рублей.

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