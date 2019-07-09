Джакарта, , 15:02 — REGNUM

Глава национального агентства по трудоустройству и защите индонезийских рабочих Нусрон Вахид заявил, что агентство устроило 1 598 522 индонезийских рабочих-мигрантов с 2014-го по 31 мая 2019 года, сообщает Antaranews.

«Число официально устроенных индонезийских рабочих-мигрантов достигло 836 329 или 52,32%, а неофициально устроенных — 762 193 или 47,68%», — отметил Нусрон Вахид.

По его словам, тенденция размещения индонезийских рабочих за рубежом продолжает снижаться из года в год.

Нусрон Вахид также упомянул о спросе на рабочую силу со стороны Японии в период 2019—2022 гг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия и Япония подписали меморандум о взаимопонимании в области трудовых ресурсов.

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