Москва, , 14:59 — REGNUM

Услуга оплаты налогов в режиме онлайн пользуется успехом у жителей России. С начала 2019 года онлайн оплачено 10,6 млрд рублей налогов, совершено 7,2 млн операций, сообщили в ФНС.

Граждане РФ могут оплатить налоги через личный кабинет. Клиенты других банков теперь также могут заплатить налоги на сайте ФНС.

На данный момент возможность оплаты онлайн технически реализована у 39 кредитных организаций.

Ранее на данную тему: Граждане РФ за год оплатили 66 млрд рублей налогов онлайн

Как сообщало ИА REGNUM, жители России за 2018 год заплатили 66 млрд рублей налогов и сборов через сайт Федеральной налоговой службы.

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