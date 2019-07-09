Москва, , 14:58 — REGNUM

Пакет правительственных законопроектов, направленных на борьбу с «зарплатным рабством», Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Речь идет о том, чтобы увеличить срок, в течение которого работник может сообщить работодателю о том, что он изменил банк, куда желает получать заработную плату. Сегодня граждане обязаны сообщить об этом за пять рабочих дней, а законопроект предлагает увеличить срок до 15 календарных дней.

Кроме того, законопроект также устанавливает штрафы для работодателей, которые не позволяют своим работникам получать зарплату в том банке, в котором он хочет, и не разрешают сменить кредитную организацию.

Так, за такие действия должностные лица должны уплатить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Компаниям и другим юрлицам, которые будут препятствовать замене банка для получения зарплаты своих сотрудников, придется уплатить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.