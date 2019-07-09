Ульяновск, , 14:42 — REGNUM

В Ульяновской области в 2019 году приведут в порядок 68 родников. Из них на благоустройство 27 родников средства выделяются из областного бюджета — 2,4 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора. Общая сумма затрат не уточняется.

Родник в Николаевском районе Mpr73.ru

Благоустройство родников, используемых населением для питьевых нужд, предусмотрено в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов Ульяновской области на 2014−2020 годы». В бюджете области в этом году предусмотрено 2,4 млн рублей — по 100 тыс. рублей на каждый муниципалитет. Также область участвует в федеральном проекте «Питьевая вода», который является частью национального проекта «Экология».

Родник в Николаевском районе Mpr73.ru

В минприроды Ульяновской области отмечают, что в 2018 году принимались заявки от муниципальных образований, на основании которых сформирован перечень родников для благоустройства на 2019 год. За счёт бюджета будет обустроено 27 объектов. В настоящее время готовятся нормативно-правовые акты для подписания соглашений с муниципальными образованиями — соответствующие документы уже подписаны с Мелекесским, Кузоватовским, Майнским, Цильнинским, Старокулаткинским, Ульяновским, Карсунским районами и городом Димитровградом.

Власти отмечают, что ещё 41 родник обустроят за счёт внебюджетных средств. По данным властей, «к этой работе подключаются и частные компании». Таким образом, всего в 2019 году новую жизнь получат 68 родников. Работы должны быть завершены к 15 сентября 2019 года.