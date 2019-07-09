Сеул, , 14:47 — REGNUM

Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. составят 1,8%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей американского финансового конгломерата Morgan Stanley.

По мнению специалистов, темпы экономического роста страны составят 1,8%, что на 0,4% ниже, чем в раннем прогнозе.

Кроме того, специалисты отметили, что темпы экономического роста Южной Кореи в 2020 году составят 1,7%.

«Правительство Японии ужесточила процедуру экспорта материалов для производства полупроводников и дисплеев, что может привести к сокращению экспорта и увеличению затрат, — сообщили представители Morgan Stanley. — Южная Корея является одной из стран, чье положение зависит от торговых споров между Китаем и США и экспортных мер Японии. Экспорт страны продолжает падать».

Как предположили специалисты, в четвертом квартале года темпы экономического роста Южной Кореи могут быть ниже прогнозируемого.