Калуга, , 14:29 — REGNUM

Турецкая компания «Джошкуноз» заключила с автопредприятием «ПСМА Рус» соглашение о намерениях о поставке деталей на предприятие в Калужской области. Об этом 9 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На предприятии в Калуге Admoblkaluga.ru

Турецкая компания будет поставлять детали с завода «Джошкуноз Алабуга». Этот завод находится на территории Особой экономической зоны «Алабуга». В соглашении о намерениях говорится о производстве и поставке на завод «ПСМА Рус» кузовных деталей крупной и средней штамповки для автомобилей сегмента Light Commercial Vehicle, которые будут выпущены в 2020 году.

Документ подписан 8 июля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля 2019 года группа PSA (владелец марок Peugeot, Citroen, DS и Opel) заключила с Министерством промышленности и торговли России специальный инвестиционный контракт, который будет способствовать стабильному долгосрочному росту выпуска машин и обеспечит дополнительную загрузку производителей автокомпонентов. В рамках специнвестконтракта предприятие увеличит модельный ряд своих машин.

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