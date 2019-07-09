Симферополь, 9 июля 2019, 14:16 — REGNUM
Власти Крыма учредят АО «Морской нефтяной терминал», перепрофилировав феодосийскую нефтебазу, которая ранее входила в состав госпредприятия «Черноморнефтегаз». Соответствующее решение принято 9 июля на заседании Совета министров РК.
В дальнейшем власти Крыма намерены найти инвестора для модернизации предприятия.
Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года в госкомпании «Черноморнефтегаз», участвующей в строительстве двух новых крымских ТЭС, трижды увольняли руководство из-за низкой эффективности выполнения задач.
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