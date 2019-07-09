Москва, , 14:15 — REGNUM

Несмотря на то, что поначалу ряд национальных проектов был запущен в работу с задержками, теперь темпы освоения финансовых средств и доведение задач до регионов приближаются к ожидаемым. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.

«Некоторые расходы на старте были заторможены или задержаны, в том числе по инвестиционным проектам, прежде всего. Но уже к середине года мы видим — последние данные на 1 июня, по-моему, — что процент выполнения расходов по национальным проектам догоняет общий процент выполнения по всем расходам госбюджета», — заявил Кудрин.

«Пока ещё отстаёт, но предполагаем, что темпы набираются с учётом начала их работы, и в течение года не будет больших вопросов», — подчеркнул он.

Он отметил, что в некоторые нацпроекты до сих пор вносятся в поправки, в том числе с учётом нюансов, возникающих при их доведении до субъектов РФ.