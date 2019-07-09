Москва, , 14:39 — REGNUM

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли к сведению отчет о работе Счетной палаты в 2018 году, передает корреспондент ИА REGNUM9 июля.

Как отметил в ходе своего выступления глава Счетной палаты Алексей Кудрин, в течение 2018 года аудиторы Счетной палаты сконцентрировались на системном мониторинге реализации Указа президента РФ Владимира Путина. Так, в частности, аудиторы уделяли повышенное внимание реализации национальных и федеральных проектов, а также госпрограмм.

В течение года Счетная палата провела 419 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в итоге проверила почти 10,8 тыс. объектов во всех регионах РФ. В результате аудиторы выявили более 9 тыс. нарушений на общую сумму в 772,7 млрд рублей. Это в 2,4 раза меньше, чем было выявлено Счетной палатой в 2017 году.

Основные нарушения аудиторы зафиксировал при осуществлении государственных и муниципальных закупок. Общая сумма нарушений в этой сфере достигает 294,6 млрд рублей. Чуть меньшую сумму нарушений — 268,2 млрд рублей — Счетная палата отметила при формировании и исполнении бюджетов. Из-за нарушений при ведении бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетная система РФ недополучила порядка 95 млрд рублей, а из-за неэффективного использования ресурсов — 70,7 млрд рублей. Кроме того, отметил Кудрин, порядка 1,9 млрд рублей бюджетных средств в 2018 году были использованы не по назначению. Между тем, в 2017 году эта цифра была в разы выше и достигала 4,7 млрд рублей.

По итогам 2018 года Счетная палата направила в правоохранительные органы 44 материала, а в Генпрокуратуру РФ — еще 76 материалов. Следственные органы уже возбудили 16 уголовных дел, по которым в бюджетную систему было возвращено 42 млн рублей. К административной ответственности было привлечено 41 лицо, которым необходимо уплатить штраф на общую сумму в 85,1 млн рублей.