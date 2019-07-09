Екатеринбург, , 14:08 — REGNUM

Россия готова и собирается стать одним из ключевых источников формируемой экосистемы и активно развивать природоподобные технологии. Об этом 9 июля на глобальном саммите GMIS-2019 в Екатеринбурге заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Он напомнил, что мир стоит сейчас на пороге четвёртой промышленной революции. При этом ни одно государство не сможет выйти в одиночку на природоподобную экономику, нужны усилия многих государств. Мантуров высказал надежду на то, что глобальный саммит по производству и индустриализации внесёт свой вклад в этот процесс, позволит найти важные компромиссы.

По его словам, Россия готова активно развивать природоподобные технологии. Для этого страна имеет опыт эффективной работы по некоторым глобальным научным проектам современного мира.

«Только такой консолидированный подход государств и сопряжение потенциала фундаментальной науки и реального сектора. позволит человечеству добиться правильных, экологически обоснованных ответов на все вызовы ближайших десятилетий», — сказал Мантуров.

Также министр пожелал гостям и участникам саммита новых решений, контактов, плодотворной дискуссии и приятного времяпровождения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит открылся 9 июля. Его главной темой являются природоподобные технологии. GMIS-2019 продлится до 11 июля. За это время здесь пройдёт до 40 мероприятий.