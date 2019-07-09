Москва, , 14:08 — REGNUM

Повышение акцизов на вино — тема не новая. Правительство России в очередной раз задумалось о повышении государственных доходов, и источником, как и всякий раз, будет население, заявил корреспонденту ИА REGNUMИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Какой бы ни была аргументации, а в этот раз приводится такое обоснование, что повышение акцизов выравнивает акцизы вина и винных напитков сообразно приносимого ими вреда, в любом случае выиграет бюджет, а проиграют кошельки покупателей», — полагает эксперт.

Предлагаемый рост акцизов с 18 до 31 рубля на литр вина приведет к росту цен как минимум в 10 рублей на бутылку. В дорогих импортных винах с ценником от 600 рублей и выше за бутылку такой рост будет практически не так заметен, как в дешевых винных продуктах.

«Соответственно, в большей степени рост акцизов ударит по беднейшей части любителей вина. Казалось бы, это разумно. Но будем реалистами, любители выпить дешевого алкоголя не станут меньше пить, но будут больше экономить на закуске», — считает Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что вино в России, вероятно, подорожает с 2020 года. Инициатором является правительство, которое предложило поднять цены: с 18 до 31 рублей за один литр — на тихие вина и с 36 до 40 рублей — на игристые вина.

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