Москва, 9 июля 2019, 14:08 — REGNUM
Повышение акцизов на вино — тема не новая. Правительство России в очередной раз задумалось о повышении государственных доходов, и источником, как и всякий раз, будет население, заявил корреспонденту ИА REGNUMИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.
Предлагаемый рост акцизов с 18 до 31 рубля на литр вина приведет к росту цен как минимум в 10 рублей на бутылку. В дорогих импортных винах с ценником от 600 рублей и выше за бутылку такой рост будет практически не так заметен, как в дешевых винных продуктах.
Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что вино в России, вероятно, подорожает с 2020 года. Инициатором является правительство, которое предложило поднять цены: с 18 до 31 рублей за один литр — на тихие вина и с 36 до 40 рублей — на игристые вина.
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