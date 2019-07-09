Хараре, , 14:03 — REGNUM

Правительство Зимбабве готово поднять зарплату госслужащим во второй раз за три месяца, так как их доходы были подорваны резким ростом инфляции, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра финансов страны Мтули Нкубе.

«У меня уже есть план [повышения зарплаты], и я просто жду ответа профсоюзов. Мы встретимся с ними, чтобы принять во внимание их требования», — заявил Нкубе на встрече в Хараре.

Нкубе заявил, что бюджет правительства был профицитным первые шесть месяцев. Самый низкооплачиваемый работник государственного сектора зарабатывает около 50 долларов США, сообщил министр.

Однако жители страны выражают недовольство в связи с тем, что инфляция около 100% свела на нет стоимость их заработной платы и сбережений, что напомнило им ужасы гиперинфляции в 2008 году.

Южноафриканская страна страдает от острой нехватки долларов США, топлива, хлеба, медикаментов и 17-часовых ежедневных отключений электроэнергии, которые вынудили предприятия использовать дорогие дизельные электрогенераторы.