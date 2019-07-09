Москва, , 13:55 — REGNUM

Тема дефолта США всплывает регулярно, но каждый раз катастрофы не происходит. Не будет ее и в этот раз, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Отказываясь от повышения налогов на бизнес власти США усиливают зависимость от новых заимствований. С которыми, впрочем, проблем-то нет, поскольку всегда есть масса желающих в стране и мире вложить средства в американские государственные обязательства. Вот только пределы этих заимствований контролирует Конгресс», — пояснил эксперт.

Каждый раз необходимость повышения потолка госдолга создает поле для торга в парламенте для партий, комитетов и администрации президента США. Но в конечном счете компромисс всегда достижим и всегда достигается.

«Нет оснований сомневаться, что потолок госдолга США, который сейчас ограничен на уровне $22 трлн, будет в очередной раз поднят. Если, конечно, финансовый власти своевременно начнут консультации, к чему их и призывают эксперты», — отметил Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, американские эксперты предупредили США о риске дефолта в сентябре 2019 года из-за более низкого, чем ожидалось, притока налоговых поступлений. Чтобы избежать дефолта, властям необходимо повысить потолок госдолга.

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