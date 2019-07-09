Москва, 9 июля 2019, 13:55 — REGNUM
Тема дефолта США всплывает регулярно, но каждый раз катастрофы не происходит. Не будет ее и в этот раз, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.
Каждый раз необходимость повышения потолка госдолга создает поле для торга в парламенте для партий, комитетов и администрации президента США. Но в конечном счете компромисс всегда достижим и всегда достигается.
Как сообщало ИА REGNUM, американские эксперты предупредили США о риске дефолта в сентябре 2019 года из-за более низкого, чем ожидалось, притока налоговых поступлений. Чтобы избежать дефолта, властям необходимо повысить потолок госдолга.
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