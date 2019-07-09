Берлин, , 14:42 — REGNUM

Некоторые руководители предприятий по производству транспортной техники и текстиля в Германии переводят работников на неполный рабочий день, чтобы избежать массовых увольнений, поскольку производственный сектор остается в рецессии. Об этом свидетельствует опрос экономического института Ifo, передает агентство Reuters.

Согласно данным опроса, 30% руководителей предприятий по производству транспортной техники (кроме руководителей предприятий по производству автомобилей) используют «Kurzarbeit» — режим работы, при котором производственный процесс на предприятии или в его отдельных подразделениях сокращается или полностью прерывается на определённое время. В текстильном секторе режим работы Kurzarbeit применяют около 25% глав компаний.

Опрос Ifo, в котором приняли участие около 2000 руководителей компаний, был проведен в начале этого месяца.

Отмечается, что схема Kurzarbeit использовалась многими компаниями в период рецессии 2008−2009 годов, что позволило им сохранить рабочие места за счет сокращения рабочих часов, когда загруженность предприятия была низкой.