Сеул, , 13:47 — REGNUM

В первой половине года в Южной Корее зафиксирован самый большой дефицит консолидированного бюджета за всю историю. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

Согласно опубликованным данным, в период с января по май 2019 года государственные расходы Южной Кореи составили 235 трлн вон (~$198,71 млрд), что на 29,6 трлн вон (~$25,02 млрд) больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Известно, что дефицит консолидированного бюджета Южной Кореи составил 19,1 трлн вон (~$16,15 млрд).

По состоянию на май 2019 года долг центрального правительства Южной Кореи составил 685,4 трлн вон (~$579,56 млрд), что на 9,5 трлн вон (~$8,03 млрд) больше по сравнению с апрелем 2019 года.

Валовый доход страны за тот же период составил 215,8 трлн вон (~$182,47 млрд), что на 1,9 трлн вон (~$1,6 млрд) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Налоговый доход, напротив, сократился на 1,2 трлн вон (~$1,01 млрд), до 139,5 трлн вон (~$117,95 млрд). Известно, что налоговый доход страны продолжает сокращаться на протяжении четырех месяцев подряд с февраля 2019 года.

Темпы роста налоговых поступлений сократились на 0,6%, до 47,3%. В мае 2019 года сумма налоговых поступлений составила 30,2 трлн вон (~$25,53 млрд), что на 700 млрд вон (~$) меньше, чем в 2018 году. Корпоративный налог увеличился на 600 млрд вон (~$507,35 млн), до 15,2 трлн вон (~$12,85 млрд).

Однако, налог на прибыль сократился на 200 млрд вон (~$169,11 млн), до 11,3 трлн вон (~$9,55 млрд), налог на добавленную стоимость также сократился на 700 млрд вон (~$591,91 млн), до 1,2 трлн вон (~$1,01 млрд).