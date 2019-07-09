Москва, , 13:46 — REGNUM

Аграрии должны не позднее, чем за три дня до обработки территорий пестицидами, предупреждать об этом пчеловодов. Таковы рекомендации, направленные в регионы Министерством сельского хозяйства, говорится в сообщении ведомства.

Минсельхоз обеспокоен массовой гибелью пчёл в ряде регионов, в частности, в Татарии, Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областях, а также в Мордовии, Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях. Специалисты связывают гибель пчёл с обработкой полей химическими веществами.

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В ведомстве также рекомендовали устанавливать щиты «обработано пестицидами» на границах обработанных территорий. Там же должны быть указаны меры предосторожности и срок, в течение которого участок остаётся опасным.

От пчеловодов Минсельхоз потребовал выяснить причину гибели пчёл путем изучения их в аккредитованных лабораториях. Она может заключаться не только в применении пестицидов, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях появилось открытое обращение к Минсельхозу РФ, автор которого призвал «законодательно рассмотреть и остановить массовую травлю пчёл». Подчеркивается, что в России происходит «настоящая экологическая катастрофа».

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