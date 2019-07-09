Москва, , 13:28 — REGNUM

На территории центра «Сколково» в Москве может появиться каршеринг электрокаров и пикапов от компании «Делимобиль». Об этом 9 июля сообщает информагентство «Москва».

Появление данных категорий автомобилей зависит от спроса на них со стороны столичных жителей.

«Планы есть, но тут нужно говорить о спросе и предложении. Мы, естественно, постоянно оцениваем спрос на те или иные марки, модификации автомобилей и стараемся предложить то, что клиент именно просит», — сообщил гендиректор каршеринговой компании «Делимобиль» Мухит Сейдахметов.

Он добавил, что компания не будет поставлять большое количество пикапов просто потому, что есть какие-то отзывы в социальных сетях.

«Но мы проводим постоянно опросы о том, какие марки нравятся, какой кузов предпочитают, и ставим именно те, которые по нашей статистике наиболее востребованы нашими клиентами, поэтому в данный момент в нашем автопарке преимущественно это хэтчбеки, седаны», — сказал Сейдахметов.

По информации RG, сервис каршеринга в Москве рассматривает возможность запуска электрокаршеринга. Но тормозом развития данной области проката авто является слабая инфраструктура — в столице мало зарядных станций для электрокаров.

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