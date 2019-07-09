Венеция, Италия, , 13:04 — REGNUM

В Венеции будет построен временный причал для крупных круизных судов, заявил в интервью Radio Padova во вторник, 9 июля, министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли.

В перспективе предполагается построить новый круизный порт за пределами венецианской лагуны, но это займет несколько лет, отметил Тонинелли.

Ранее в Венеции выступили с инициативой ограничить для круизных судов возможность входа в лагуну. Крупные суда создают угрозу для безопасности, особенно при сложных погодных условиях, и, кроме того, портят виды лагуны, полагают местные власти.