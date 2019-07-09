Сеул, , 13:03 — REGNUM

В Южной Корее пройдет пятая корейско-американская конференция, посвященная вопросам морского сотрудничества между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, конференция пройдет в пятизвездочном отеле The Westin Chosun Busan 10 июля.

С 2014 года Южная Корея и США ежегодно проводят данную конференцию с целью обсудить интересующие вопросы и судоходную политику.

Известно, что в рамках данного мероприятия представители двух стран планируют подписать меморандум о взаимопонимании в области логистики.

В рамках данного документа страны поделятся опытом в сфере морских перевозок, а также будут осуществлять обмены специалистами, проводить совместные исследования и обучения.

Известно, что на конференции также будут обсуждаться нормы сокращения серы в морском топливе.

С 1 января 2020 года Международная морская организация (ИМО) ужесточит нормы, согласно которым максимальное содержание серы в морском топливе будет сокращено с 3,5%, до 0,5%.