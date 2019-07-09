Москва, , 12:56 — REGNUM

Вместо того, чтобы блокировать денежные переводы между гражданами РФ и Грузии, стоило бы применить такие меры, которые ударили бы по грузинским властям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, с таким предложением выступила первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия») в ходе рассмотрения проекта постановления о дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии на пленарном заседании Госдумы.

«Поскольку переводы денежных средств из РФ частными лицами коснутся наиболее малообеспеченных категорий — то есть, тех, кто посылает сюда работать своих детей, то не лучше ли нам как раз ударить по тем, кто правит?», — отметила Драпеко.

По ее словам, сегодня депутатам следовало бы сконцентрироваться на запрете товарообмена такими продуктами, отсутствие которых было бы ощутимо для грузинских властей.

«У нас экспорт превышает импорт, но это в основном за счет энергоносителей и нефтепродуктов… Если уж мы объявляем блокаду, то возможно надо было начинать с этого и это бы подвигло их на более решительные действия по отношению к оппозиции», — отметила Драпеко.

Однако глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) отметил, что Грузия, в основном, пропускает энергоресурсы транзитом в Армению. По его словам, чтобы не спорить о списке запрещенных к продаже продуктов, депутаты решили дать правительству право определиться с этими продуктами самостоятельно и утвердить у президента РФ.

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