Москва, , 12:56 — REGNUM

Продажи лифтбеков на автомобильном рынке России выросли по итогам первых пяти месяцев 2019 года на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за период с января по май 2019 года был продано 40 000 новых легковых машин с типом кузова «лифтбек».

По данным экспертов, продажи лифтбеков показывают положительную динамику в то время, как по всем продажам остальных сегментов авто в России отмечена отрицательная динамика. Так, продажи седанов, пикапов, купе и кабриолетов по итогам первых пяти месяцев 2019 года упали на 10% по сравнению с годом ранее. В результате лифтбеки занимают около 7% авторынка России.

Самыми покупаемыми моделями этого сегмента стали Lada Granta, Skoda Rapid и Skoda Octavia.

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