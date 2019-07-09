Москва, 9 июля 2019, 12:56 — REGNUM
Продажи лифтбеков на автомобильном рынке России выросли по итогам первых пяти месяцев 2019 года на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Всего за период с января по май 2019 года был продано 40 000 новых легковых машин с типом кузова «лифтбек».
По данным экспертов, продажи лифтбеков показывают положительную динамику в то время, как по всем продажам остальных сегментов авто в России отмечена отрицательная динамика. Так, продажи седанов, пикапов, купе и кабриолетов по итогам первых пяти месяцев 2019 года упали на 10% по сравнению с годом ранее. В результате лифтбеки занимают около 7% авторынка России.
Самыми покупаемыми моделями этого сегмента стали Lada Granta, Skoda Rapid и Skoda Octavia.
Читайте также: Названы самые покупаемые авто в России стоимостью в 2 млн рублей