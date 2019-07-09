Екатеринбург, , 12:49 — REGNUM

Страной-партнёром международной промышленной выставки ИННОПРОМ в 2020 году станет Италия. Об этом телеканалу «Россия-24» заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

По его словам, подтверждение представителей Италии о этом уже получено.

Напомним, в 2020 году в Екатеринбурге пройдёт уже 11-й по счёту ИННОПРОМ. Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее во время визита в Италию президент России Владимир Путин пригласил представителей этой страны стать партнёрами мероприятия.

ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Изначально он начинался как уральская выставка промышленности инноваций, а последние шесть лет проходит в статусе международной промышленной выставки.

В 2019 году страной-партнёром ИННОПРОМа является Турция. Представители этой страны активно участвуют в выставке.