Москва, , 12:40 — REGNUM

Разговоры о том, что США объявят дефолт и доллар превратится в резаную бумагу, как на сеансе магии у Воланда, звучат много лет. Это вечная тема хейтеров США, различных псевдоэкономистов, заявил корреспонденту руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«На самом деле, возможно, Трамп бы и хотел реструктуризировать долг и ввести новую валюту для США, Мексики и Канады. Про такой сценарий писали еще во время кризиса Lehman Brothers 2008 года. Однако, вероятно в этом случае он сразу получит импичмент», — отметил эксперт.

США без проблем могут рефинансировать свой долг. На этом построена вся мировая торговая и финансовая система. Вероятно, долг США — это уже проблема, прежде всего, кредиторов, а не американской администрации.

«Такая ситуация в целом устраивает всех. В том числе, и Россию, которая старается получить максимально комфортное и теплое место под солнцем, но не заинтересована в крахе мировой капиталистической системы. Для России стабильность на мировых рынках, как крупной и экспортной экономике, сегодня намного больше плюсов, чем минусов», — полагает Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, американские эксперты предупредили США о риске дефолта в сентябре 2019 года из-за более низкого, чем ожидалось, притока налоговых поступлений. Чтобы избежать дефолта, властям необходимо повысить потолок госдолга.

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