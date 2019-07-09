Москва, 9 июля 2019, 12:40 — REGNUM
Разговоры о том, что США объявят дефолт и доллар превратится в резаную бумагу, как на сеансе магии у Воланда, звучат много лет. Это вечная тема хейтеров США, различных псевдоэкономистов, заявил корреспонденту руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
США без проблем могут рефинансировать свой долг. На этом построена вся мировая торговая и финансовая система. Вероятно, долг США — это уже проблема, прежде всего, кредиторов, а не американской администрации.
Как сообщало ИА REGNUM, американские эксперты предупредили США о риске дефолта в сентябре 2019 года из-за более низкого, чем ожидалось, притока налоговых поступлений. Чтобы избежать дефолта, властям необходимо повысить потолок госдолга.
Читайте также: В США в сентябре может произойти дефолт