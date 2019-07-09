Брисбен, Австралия, , 12:41 — REGNUM

Южная Корея и Австралия укрепляют сотрудничество в сфере «умных городов». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, сегодня, 9 июля, в выставочном комплексе Brisbane Convention & Exhibition Centre мэр города Седжон Ли Чхун Хи подписал бизнес соглашение о сотрудничестве в сфере умных городов и развитии дружеских отношений с мэром Брисбена Эйдрианом Шриннером.

Известно, что мэр Ли Чхун Хи пригласил Эйдриана Шриннера принять участие в Международном форуме Smart City Standardization Forum, который пройдет осень 2020 года.

«Мы были очень заинтересованы в подписании данного соглашения, так как южнокорейские и австралийские органы местного самоуправления активно ведут политику «умного города». В будущем мы планируем и дальше укреплять сотрудничество с властями Брисбена в данной сфере», — сообщил мэр города Седжона.

Брисбен — третий по величине город Австралии с населением 2,3 млн человек (по состоянию на 2015 год) заинтересованный концепцией «Умный город».