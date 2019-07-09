Москва, , 12:32 — REGNUM

Опасения относительно перспектив мировой экономики, похоже, перевешивают события, связанные с напряженностью на Ближнем Востоке. США и Китая по сути являются крупнейшими в мире потребителями нефти. Опасения по поводу снижения спроса на энергоносители особенно со стороны Китая, существенно давят на нефтяные цены, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Учитывая тот факт, что США согласятся на сделку в том случае, если она будет в их пользу. По сути у Китая нет иного выхода, как согласиться на такое. Либо тянуть максимально время в надежде, что Дональд Трамп пересмотрит свою позицию в отношении Китая.

Но такой сценарий вряд ли произойдет. Поскольку США пытаются сократить торговый дефицит с Китаем, который в 2018 году достиг примерно $378 млрд. Дональд Трамп также будет оказывать давление на Китай, чтобы внести конкретные структурные изменения в торговлю между двумя странами», — пояснил эксперт.

Успех или провал торговых переговоров между США и Китаем станет решающим фактором в прогнозе цен на нефть в этом году, несмотря на решение ОПЕК о продолжении сокращения добычи. На этой почве многие хедж-фонды начали активно распродавать фьючерсы и опционы на нефть. Такой дисбаланс сводит усилия стран ОПЕК практически к нулевому результату.

«Участники рынка будут внимательно следить за еженедельными данными по поставкам нефти в США, особенно после того, как запасы нефти и нефтепродуктов в США показали удивительно сильную динамику за последние две недели. В глобальном смысле ничего существенного не изменилось.

При сохранении текущих условий цены на нефть будут находиться по-прежнему в неопределенности с признаками слабого роста. Цены на нефть могут вновь достигнуть $65,05, при этом американская нефть марки WTI вырастет до $58,47 за баррель», — считает Гасанов.

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